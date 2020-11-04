Гол с 11-ю футболистами на линии ворот

04 ноября 2020 г. 12:24
Автор: Виталий Лабскир
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Довольно редкая ситуация.

В матче групповой стадии Лиги Чемпионов между датским "Митьюлландом" и нидерландским "Аяксом" футболисты "Аякса" выиграли 2:1.

При этом второй гол "Аякса" был забит поле того, как вратарь "Митьюлланда" взял в руки мяч после паса футболиста своей команды, и был назначен свободный удар буквально от линии вратарской площади. На линии ворот "Митьюлланда" выстроились все футболисты этой команды. Однако игрок "Аякса" Душан Тадич нашел брешь в этой могучей стенке и направил мяч в ворота.

Видео: 

Dusan Tadic Goal vs Midtjyylland

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