Гол с 11-ю футболистами на линии ворот

Довольно редкая ситуация.

В матче групповой стадии Лиги Чемпионов между датским "Митьюлландом" и нидерландским "Аяксом" футболисты "Аякса" выиграли 2:1.

При этом второй гол "Аякса" был забит поле того, как вратарь "Митьюлланда" взял в руки мяч после паса футболиста своей команды, и был назначен свободный удар буквально от линии вратарской площади. На линии ворот "Митьюлланда" выстроились все футболисты этой команды. Однако игрок "Аякса" Душан Тадич нашел брешь в этой могучей стенке и направил мяч в ворота.