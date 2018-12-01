Гол с нулевого угла

01 декабря 2018 г. 14:19
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Шайба влетела в ворота по уникальной траектории.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Джерси" и "Вашингтоном" вратарь "Нью-Джерси" Кит Кинкейд не слишком удачно и недалеко выбросил шайбу из-за своих ворот. К ней подоспел хокеист "Вашингтона" Том Уилсон и с нулевого угла умудрился направить ее в ворота между щитком Кинкейда и ближней штангой.

На тот момент шла лишь 8-я секунда второго периода, да еще и "Вашингтон" играл в меньшинстве.

После столь необычного и нелогичного гола Уилсона счет стал 2:0. А финальная сирена зафиксировала победу "Вашингтона" 6:3.

Видео: 

GOTTA SEE IT: Tom Wilson Scores Shorthanded From Bad Angle Just 8 Seconds Into Period

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