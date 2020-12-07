Гол со своей половины поля на ужасном газоне

Матч не был отменен, хотя газон совсем не располагал к игре в футбол. И на таком поле был забит запоминающийся гол.

До и во время матча бразильской серии "В" между "Фигейренсе" и "Наутико" лил дождь, и при этом дренажная система не справлялась с ливнем.

При этом к концу матча на газоне появились большие лужи, что не помешало в компенсированное время игроку "Фигейренсе" Хонатану Пауло да Силве забить гол со своей половины поля. Этот гол установил окончательный счет - 2:0.

На видео этот гол на 47-й секунде.