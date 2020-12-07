Гол со своей половины поля на ужасном газоне

07 декабря 2020 г. 16:39
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Матч не был отменен, хотя газон совсем не располагал к игре в футбол. И на таком поле был забит запоминающийся гол.

До и во время матча бразильской серии "В" между "Фигейренсе" и "Наутико" лил дождь, и при этом дренажная система не справлялась с ливнем.

При этом к концу матча на газоне появились большие лужи, что не помешало в компенсированное время игроку "Фигейренсе" Хонатану Пауло да Силве забить гол со своей половины поля. Этот гол установил окончательный счет - 2:0.

На видео этот гол на 47-й секунде.

Видео: 

[Série B '20] 26ª Rodada | Figueirense FC 2 X 0 Náutico | Confira os Gols | TV ARTILHEIRO

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53