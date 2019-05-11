Гол со своей половины поля в финале Лиги Чемпионов

Уровень футбола в Океании откровенно не впечатляет. Даже в финале Лиги Чемпионов Океании не обошлось без курьезного гола.

В финал вышли две команды из Новой Каледонии. Одна называется "Маджента", другая - "Ианген Спорт".

В этом матче был забит один гол. В середине второго тайма - на 65-й минуте футболист "Иангена" Антуан Руин пробил со своей половины поля и... мяч оказался в воротах "Мадженты".

Так "Ианген Спорт" взял верх 1:0 и стал победителем Лиги Чемпионов Океании.

Ниже в видеобзоре финального матча этот курьезный гол на 4:52.