Гол сразу после начала овертайма

Овертайм в хоккее, который играется до забитого гола, завершился, едва начавшись.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами "Салават Юлаев" (Уфа) - АК "Барс" (Казань) был выенесен за пределы России и прошел в швейцарском Давосе.

Основное время завершилось вничью - 3:3.

Для выявления победителя был назначен овертайм. Он продлился всего 10 секунд. Ровно столько времени прошло с момента вбрасывания шайбы в центре ледовой площадки до момента, когда она оказалась в воротах АК "Барса". Победу "Салавату Юлаеву" принес датский хоккеист Филип Ларсен.