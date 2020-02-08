Гол за 1 секунду до сирены

Секундное промедление - и было бы поздно.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Детройтом" и "Баффало" завершался первый период. Команды играли в неполных составах - 4 на 4. Хоккеисты "Детройта", отзащищавись, начали атаку в своей зоне, когда до истечения времени первой 20-минутки оставалось 7 секунд. За это время Филип Хронек отдал пас на Робби Фаббри, тот, протащив шайбу в чужую зону, выкатил ее под бросок Дилану Ларкину, и Ларкин забил гол. В тот момент, когда шайба пересекла линию ворот "Баффало", до сирены об окончании первого периода оставалась 1 секунда.

С этим голом "Детройт" повел в счете 2:0. Основное же время матча и овертайм завершились вничью 3:3, после чего "Детройт" одержал победу в серии буллитов.