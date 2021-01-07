Голевой дубль Месси поднял «Барселону» в первую тройку чемпионата Испании

07 января 2021 г. 15:15
Автор: Виталий Лабскир
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«Барселона» провела пропущенный матч. Лионель Месси, хоть и получает в последнее время изрядную долю критики, вновь проявил свои лидерские качества.

«Барселона» сыграла перенесенный матч 2-го тура чемпиона Испании против «Атлетика» из Бильбао.

Пропустив гол уже на 3-й минуте матча, «Барселона» в итоге отыгралась и одержала победу – 3:2. При этом Месси сделал голевой дубль.

У «Барселоны» после этой победы стало 31 очко, и она поднялась на 3-е место. Выше – да мадридских клуба – «Атлетико» с 38-ю очками и «Реал» - с 36-ю. При этом «Атлетико» провел 15 матчей. «Реал» и «Барселона» - по 17.

Видео: 

Highlights Athletic Club vs FC Barcelona (2-3)

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