Голевой пас украинца на нигерийца не спас лидера чемпионата Беларуси от поражения

В Беларуси стартовал 8-й тур чемпионата страны по футболу. В качестве лидера подошел к нему футбольный клуб "Слуцк".

"Слуцк" принимал минскую команду "Энергетик-БГУ".

За неполные полчаса первого тайма в ворота "Слуцка" были назначены два 11-метровых. Оба пенальти реализовал узбекский легионер "Энергетика-БГУ" Жасур Яхшибоев.

Ближе к концу первой половины игры украинский футболист "Слуцка" Сергей Чеботаев отдал выверенный пас на своего нигерийского одноклубника Умара Бала, и тот глоловой направил мяч в ворота "Энергетика-БГУ".

Установившийся после первого тайма счет в итоге не изменился - "Слуцк" проиграл 1:2 и, имея 16 очков, пока сохраняет за собой 1-е место в чемпионате Беларуси, однако может потерять его по итогам тура.