Голкипер забил гол в чужие ворота ударом из своей штрафной площади

26 ноября 2019 г. 16:47
Автор: Виталий Лабскир
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"Звездный" час футбольного вратаря

В матче чемпионата Мексики между командами "Гвадалахара Чивас" и "Веракрус" футболисты "Гвадалахары" вели в счете 2:1. В компенсированное время голкипер "Веракруса" побежал в чужую штрафную площадь, дабы помочь своей команде отыграться.

Но мячом завладел голкипер "Гвадалахары" Антонио Родригес и, воспользовавшись тем, что ворота "Веракруса" пустые, направил мяч из своей штрафной площади через все поле и... попал в цель, сделав, тем самым, счет 3:1 в пользу своей команды.

Видео: 

Chivas goalkeeper Antonio Rodriguez scores from his own box!

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