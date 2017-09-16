Головкин - Альварес. Взвешивание. Дуэль взглядов. Последние слова перед боем

16 сентября 2017 г. 15:15
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В Лас-Вегасе состоялись последние публичные мероприятия накануне "боя года" между чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

Боксері показали одинаковый вес - 72,57 кг, вложившись, таким образом, в лимит весовой категории 72,6 кг.

Головкин заявил, что он отлично готов к бою. Впереди битва, которой сможет гордиться мировой бокс. Канело сказал, что готов показать, как дерутся настоящие мексиканцы, и стать лидером среднего веса.

Головкин будет защищать свои чемпионские пояса уже в 19-й раз подряд.

Головкин получит за бой гарантированный гонорар в 3 миллиона долларов, Канело - 5 миллионов. Кроме того, спортсменов ждут отчисления от платной продажи трансляции и иные бонусы, в результате чего сумма гонораров возрастет в десятки раз.

 

Видео: 

Pesaje Oficial: Canelo Alvarez 160lbs vs Gennady Golovkin 160lbs

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