Головкин - Деревянченко. Взвешивание и дуэль взглядов перед чемпионским боем

Украинский боксер Сергей Деревянченко может стать чемпионом мира по версии IBF в среднем весе. Но для этого необходимо одолеть крайне серьезного соперника - Геннадия Головкина из Казахстана.

Бой за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF, а также за пояс по версии IBO состоится в Нью-Йорке.

Соперники прошли процедуру взвешивания. Оба уложились в лимит весовой категории 72,6 кг. Вес Деревянченко составил 72,1 кг. Головкин оказался на 100 граммов тяжелее.

Далее была практически безэмоциональная дуэль взглядов, и теперь впереди - момент истины в ринге.

Гонорар Головкина за этот бой составит 15 миллионов долларов. Деревянченко - 4 миллиона.