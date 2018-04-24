Головкин и Мартиросян провели две дуэли взглядов за минуту

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, IBO в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадий Головкин из Казахстана и претендент на титул американец армянского происхождения Ванес Мартиросян провели совместную открытую тренировку и дуэль взглядов.

Причем таких дуэлей за минуту с небольшим оказалось даже две. Между ними боксеры позировали перед фото- и видеокамерами.

В послужном списке Головкина 38 боев. 37 из них он выиграл (в том числе 33 нокаутом) и один завершился вничью.

Мартиросян провел на профессионалном ринге 40 боев, одержав в них 36 побед (в том числе 21 - нокаутом).