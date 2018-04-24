Головкин и Мартиросян провели две дуэли взглядов за минуту

24 апреля 2018 г. 18:06
77 просмотров

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, IBO в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадий Головкин из Казахстана и претендент на титул американец армянского происхождения Ванес Мартиросян провели совместную открытую тренировку и дуэль взглядов.

Причем таких дуэлей за минуту с небольшим оказалось даже две. Между ними боксеры позировали перед фото- и видеокамерами.

В послужном списке Головкина 38 боев. 37 из них он выиграл (в том числе 33 нокаутом) и один завершился вничью.

Мартиросян провел на профессионалном ринге 40 боев, одержав в них 36 побед (в том числе 21 - нокаутом).

Видео: 

FULL GENNADY GOLOVKIN VS VANES MARTIROSYAN FACE OFF

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.