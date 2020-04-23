Голы-красавцы в чемпионате Таджикистана

23 апреля 2020 г. 17:30
Автор: Виталий Лабскир
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В матче, завершившем третий тур чемпионата Таджикистана по футболу, были забиты два гола. Причем оба - на заглядение.

Встречались команды с названиями "Куктош" и "Худжанд".

Поединок завершился вничью - 1:1. В первом тайме "Куктош вышел вперед после потрясающего удара в дальний верхний угол в исполнении Хикматулло Расулова. После перерыва "Худжанд" отыгрался благодаря великолепной комбинации, которую завершил Фатхулло Фатхуллоев.

В чемпионате Таджикистана после трех туров в лидерах идут "Истиклол" из Душанбе и "Хатлон" из Бохтара, набравшие по 7 очков.

Видео: 

«Куктош» 1:1 «Худжанд»

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