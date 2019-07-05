Голый на крикете

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05 июля 2019 г. 13:04
Автор: Виталий Лабскир
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Матч Кубка мира по крикету между сборными Англии и Новой Зеландии прервал выскочивший на поле голый мужчина.

Подобных персонажей, появляющихся на спортивных мероприятиях в чем мать родила, принято называть стрикерами.

Данный стрикер на крикете с минуту гулял по полю голым и в зеленой шапке, пока его не поймали секьюрити и не стали выводить с поля. Все это отображено на первом видео.

На этом все не закончилось. На втором видео видно, как стрикер вырвался из объятий сразу пятерых сопровождавших его секьюрити, и вновь помчал голым по полю.

Видео: 

ENG vs NZ Naked Guy interrupts England vs New Zealand World Cup match

Streaking During ICC Cricket World Cup 2019

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