Гонку "Формулы-1" пришлось остановить из-за серьезной аварии

Гонка Гран-При Италии на трассе в Монце была приостановлена на 24-м круге.

Произошло это после того, как монегасский гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер утратил управление своим болидом и на огромной скорости врезался в отбойник.

К счастью, Леклер обошелся без серьезных повреждений.

После же возобновления Гран-При Италии, гонку выиграл француз Пьер Гасли из команды "Альфа Таури". Это первая победа в карьере Гасли на этапах "Формулы-1". Гасли стал 109-м в истории гонщиком, финишировавшим первым на этапах "Формулы-1".