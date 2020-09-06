Гонку "Формулы-1" пришлось остановить из-за серьезной аварии

06 сентября 2020 г. 19:25
Автор: Виталий Лабскир
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Гонка Гран-При Италии на трассе в Монце была приостановлена на 24-м круге.

Произошло это после того, как монегасский гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер утратил управление своим болидом и на огромной скорости врезался в отбойник.

К счастью, Леклер обошелся без серьезных повреждений.

После же возобновления Гран-При Италии, гонку выиграл француз Пьер Гасли из команды "Альфа Таури". Это первая победа в карьере Гасли на этапах "Формулы-1". Гасли стал 109-м в истории гонщиком, финишировавшим первым на этапах "Формулы-1".

 

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