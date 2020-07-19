Грузинский боец, избив соперника из России, изобразил неприличный жест

Резонансным вышел дебют в UFC бойца из Грузии Романа Долидзе, который в последнее время жил в Украине и выступал в украинском прмоушне WWFC, где он является 6-кратным чемпионом.

И, вот, Долидзе дебютировал в самом престижном мировм промушне UFC. Произошло это на "бойцовском острове" Яс в Объединенных Арабских Эмиратах. Соперником грузинского спортсмена в рамках полутяжелого веса был россиянин Хадис Ибрагимов.

В первом же раунде Долидзе "уложил" соперника ударом ногой, после чего добил в партере. Как только рефери отсановил бой, присудив грузинскому бойца победу нокаутом, Долидзе, находясь позади поверженного Ибрагимова, сделал неприличный жест.

Роман Долидзе признал затем, что поступил некрасиво, но пояснил, что был слишком заведен из-за неподобающего поведения Ибрагимова на дуэли взглядов за день до поединка.