Грузинский боксер, проживавший в Киеве, арестован в США по делу о русской мафии

Полиция Нью-Йорка в ходе совместного рейда с оперативниками ФБР и Службы внешней разведки арестовала 33 человека, среди которых оказался и 38-летний грузинский боксер Автандил Хурцидзе.

Хурцидзе, являющийся временным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе, должен был драться в Нью-Йорке против британского чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) по той же версии британца Билли Джо Сондерса.

По причине ареста Хурцидзе бой отменен.

Боксёр пока не обвиняется в каких-либо преступлениях, однако известно, что операция проведена по делу о русской мафии, члены которой замешаны в заказных убийствах, грабежах, рэкете, вымогательстве, наркоторговле, торговле оружием, кражах на грузоперевозках, мошенничестве и других преступлениях.

Хурцидзе родился в Грузии, длительное время проживал в столице Украины - Киеве, после чего перебазировался в США.

Из 37-ми боев на профессиональном ринге 18 он провел в Украине, в том числе один - в Харькове.