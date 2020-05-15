Гвиенйский футболист белорусского клуба рассказал о скрываемых случаях коронавируса

15 мая 2020 г. 12:55
Автор: Виталий Лабскир
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Правда о заболевших футболистах и сотрудниках белорусских команд начинает просачиваться в публичную плоскость.

Так, заговорил гвинейский легионер команды "Ислочь", базирующейся в Минской области, Момо Янсане.

На своей странице в Twitter Янсане написал:

Сообщаю вам, что несколько членов нашего клуба заболели COVID-19. Желаю им здоровья. Хочу, чтобы ввели санитарные меры, включая карантин на несколько дней перед тем, как что-либо продолжать. Да поможет бог!

Также белорусские спортивные СМИ пишут о заболевших коронавирусом не только в "Ислочи", но и других командах Высшей лиги чемпионата Беаруси - "Торпедо-БелАЗе" из Жодино и минском "Энергетике-БГУ".

В чемпионате Беларуси сыграно уже 8 туров. Сегодня начнется 9-й. В нем отменен пока один матч - между ФК "Минском" и "Неманом" из Гродно по причине коронавируса у украинского футболиста "Минска" Евгения Чаговца, родившегося под Харьковом.

 

 

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