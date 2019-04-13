Гвоздик перед отлетом в Харьков побывал на бою с Ломаченко и поздравил его с победой

13 апреля 2019 г. 12:49
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпион мира по боксу по версии WBC в полутяжелом весе харьковчанин Александр Гвоздик очень рад за чемпиона мира по версиям WBA и WBO легком весе Василия Ломаченко из Белгород-Днестровского.

Гвоздик наблюдал за тем, как Ломаченко в Лос-Анджелесе нокаутировал британца Энтони Кроллу.

Александр разместил у себя в Instagram фотографию из раздевалки Ломаченко, сделанную после боя, и сопроводил фото словами: "Поздравляю моего друга Василия Ломаченко с потрясающм выступлением. С победой! Как всегда лучший!"

Уже завтра Гвоздик прилетает в Харьков.

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