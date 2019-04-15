Гвоздик поставил Ломаченко "пять с плюсом" и рассказал о непоставленной "жирной точке"

Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик - это три украинских боксера, которые являются лидерами мирового профессионального бокса независимо от весовых категорий. Один из этой тройки - Гвоздик - харьковчанин. Он чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе. Гвоздик в последнее время живет в США. И, вот, впервые он прилетел в Харьков в статусе чемпиона мира.

Еще в минувший уик-энд Александр Гвоздик находился в Лос-Анджелесе где воочию наблюдал, как его друг Василий Ломаченко ударом в висок жестко нокаутировал в чемпионском поединке британца Энтони Кроллу. После чего Гвоздик перелетел океан и добрался родного Харькова. Пресс-конференцию в ВИП-терминале харьковского аэропорта он давал еще под впечатлением от блестящей победы Ломаченко.

Александр Гвоздик, чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе:

Очень мне понравился бой. Вчера на нем присутствовал. Ну идеально проделанная работа. Я бы поставил 5 с плюсом. Дело в том, что, да, противник действительно был не уровня Васи. Но с такими противниками боксировать так, как это сделал Вася, тоже нужно уметь. Он не пропустил ни одного удара. Он просто его измучил, а потом нокаутировал.

А вот от своего последнего поединка против француза Дуду Энгумбу, в котором Александр впервые защитил свой титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, Гвоздик отнюдь не в восторге. Дело в том, что поединок неожиданно закончился в 5-м раунде победой техническим нокаутом, потому что Энгунбу вдруг захромал. Харьковский боксер, который в профессиональном боксе имеет прозвище "The Nail", то есть "Гвоздь" в переводе на русский, подозревает, что соперник намеренно симулировал.

Александр Гвоздик, чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе:

К тому моменту, когда я начал подбирать какие-то ключики, видимо, он почувствовал это. Потому что я не верю, на самом деле, в травму. Конечно, на самом деле, я не знаю, что случилось, но большие сомнения у меня присутствуют. И бой закончился так, как закончился. Остался неприятный осадок. Потому что ты проделываешь огромную работу в течение нескольких месяцев, выкладываешься в зале. И хочется поставить жирную точку.

После той победы без "жирной точки" Гвоздик пока отдыхает и восстанавливается. Кстати, именно сегодня он празднует свой 32-й день рождения. Александр планирует, что свой очередной поединок проведет в августе или сентябре. По состоянию на сейчас он победил во всех 17-ти поединках, которые проводил на профессиональном ринге. В том числе в 14-ти - нокаутами.