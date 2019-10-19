 

Гвоздик закончил бой на коленях. Первое поражение харьковчанина в профессилнальном боксе

19 октября 2019 г. 12:39
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик после 17-ти побед на профессиональном ринге (в том числе 14-ти нокаутом) впервые проиграл. В бою за объединение чемпионских поясов по версиям WBC и IBF против россиянина Артура Бетербиева Гвоздик трижды побывал в нокдауне, после чего рефери остановил поединок.

8-го раундов этого боя, проходившего в Филадельфии (США), наблюдалось в целом рауное противостояние. В 9-м Гвоздик выглядел откровенно уставшим, пропустил большое количество ударов, но сумел "выжить". После 9-ти раундов харьковский боксер вел в счете по очкам в протоколах двух из трех судей.

Но в 10-м раунде все для Гвоздика закончилось. После трех нокдаунов рефери зафиксировал победу Бетербиева техническим нокаутом.

Сразу после проигранного боя Александра Гвоздика повезли в больницу на медицинский осмотр.  

Видео: 

Beterbiev Knockouts Gvozdyk in the 10th to Win 2nd Title | Highlights

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