"Хачик купил Гелик". Футболист Милевский о покупке футболиста Хачериди

15 мая 2020 г. 17:50
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Один украинский футболист брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о новом средстве передвижения, появившемся у другого украинского футболиста брестского "Динамо" Евгения Хачериди.

Милевский в социальных сетях сообщил:

Хачик купил "Гелик" и ездит себе на тренировки и с тренировок. Ну, такой – Хачик как Хачик. Каким был, таким и остался, только чуть повзрослел.

"Хачик", о котором ведет речь Милевский - это, собственно, Евгений Хачериди. А "Гелик" - автмобил премиум-класса "Гелендваген".

Хачериди, сыграв два матча в чемпионате Беларуси, уже успел заработать 5-матчевую дисквалификацию за устроенный дебош  после поединка, в котором его удалили.

 

 

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