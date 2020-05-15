"Хачик купил Гелик". Футболист Милевский о покупке футболиста Хачериди

Один украинский футболист брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о новом средстве передвижения, появившемся у другого украинского футболиста брестского "Динамо" Евгения Хачериди.

Милевский в социальных сетях сообщил:

Хачик купил "Гелик" и ездит себе на тренировки и с тренировок. Ну, такой – Хачик как Хачик. Каким был, таким и остался, только чуть повзрослел.

"Хачик", о котором ведет речь Милевский - это, собственно, Евгений Хачериди. А "Гелик" - автмобил премиум-класса "Гелендваген".

Хачериди, сыграв два матча в чемпионате Беларуси, уже успел заработать 5-матчевую дисквалификацию за устроенный дебош после поединка, в котором его удалили.