Харьков дождался футбольную Лигу Чемпионов

Никогда еще в своей истории Харьков не принимал матчи групповой стадии футбольной Лиги Чемпионов. Никогда - до сегодняшнего дня. Лига Чемпионов - это самый престижный футбольный еврокубковый турнир. Чемпион Украины донецкий "Шахтер", проводящий свои домашние матчи в Харькове, привел в наш город Лигу Чемпионов. Сегодня "Шахтер" начинает групповой турнир матчем против итальянского гранда - "Наполи" из Неаполя.

Матчам Лиги Чемпионов предшествуют обязательные публичные мероприятия - открытые тренировки команд и пресс-конференции. При этом место проведения тренировок не оговаривается УЕФА. Так получилось, что "Шахтер" потренировался в Киеве. "Наполи" - в Неаполе. После чего команды прилетели в Харьков. По приземлении чартера из Неаполя "звезд" "Наполи" "атаковали" в аэропроту харьковские любители селфи и автографов. Особо "досталось" от чрезмерного внимания футболисту сборной Сенегала Калиду Кулибали и игроку сборной Словакии, капитану "Наполи" экстравагантному Мареку Гамшику, которого узнают по стильным очкам и ирокезу даже люди далекие от футбола. Вообще же группа, в которую попали "Наполи" и "Шахтер", а также английский "Манчестер Сити" и голландский "Фейеноорд", считается "группой смерти" - в этой группе нет ни одного заведомого аутсайдера. Во всяком случае, на момент начала группового турнира.

Маурицио Сарри, главный тренер "Наполи":

Что же касается "Шахтера", то эта команда на данный момент еще является малоизвестной в Италии, но мы знаем, насколько она сильна, мы ее изучали. Игроки "Шахтера" очень техничные с хорошим техническим оснащением. Мы знаем, что "Шахтер" идет в атаку большим количеством футболистов.

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":

Прекрасно понимаем, насколько сложным будет соперник. Не стоит забывать, что еще в прошлом сезоне эта команда проиграла всего лишь четыре раза в чемпионате Италии, а мы все прекрасно знаем уровень сложности итальянского чемпионата. Именно поэтому нам нужно быть практически идеальными, чтобы справиться с "Наполи".

Помочь же "Шахтеру" справиться с "Наполи" должны болельщики. 40-тысячный харьковский стадион "Металлист" будет забит практически под завязку.