Харьков накануне матча Лиги Чемпионов "Шахтер" (Донецк) - "Фейеноорд" (Роттердам)

Матч "Шахтер" - "Фейеноорд" станет вторым в истории поединком групповой стадии Лиги Чемпионов в Харькове. В первом - это было в середине сентября, "Шахтер" победил итальянский "Наполи" - 2:1. "Шахтер", в случае победы сегодня, досрочно обеспечит себе еврокубковую весну 2018 года.

Накануне "Шахтер" и "Фейеноорд" прилетели в Харьков. "Шахтер" - чартером из Киева, где с начала боевых действий на Донбассе базируется донецкая команда. Кстати, капитан "Шахтера" Дарио Срна впервые полетел с командой после того, как прекратил свое выступление за "Шахтер" из-за положительной допинг-пробы. "Шахтер" и "Фейеноорд" начинают матчем между собой второй круг группового турнира. В первом - в Голландии победил "Шахтер" - 2: 1. "Фейеноорд" вообще пока только проигрывает в этой Лиге Чемпионов.

Пауло Фонсека, главный тренер "Шахтера":

Мы уважаем нашего соперника и знаем его достоинства. Мы рассматриваем «Фейеноорд» не по результатам, а по действиям на поле. Ожидаем сложной игры с очень сильным соперником.

Главная "звезда" в "Фейеноорде" - это его тренер Джованни ван Бронкхорст, который во время игровой карьеры становился серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Нидерландов, и выигрывал с испанской "Барселоной" Лигу Чемпионов. По прилету в харьковском аэропорту ван Бронхорст пользовался повышенным вниманием болельщиков. Однако, сейчас головная боль ван Бронкхорста - как победить "Шахтер".

Джованни ван Бронкхорст, главный тренер "Фейеноорда":

В составе "Шахтера" есть технические бразильцы, которые делают игру динамичной и способны создать большие проблемы. Но прежде всего "Шахтер" силен коллективными действиями.

В случае, если "Шахтер" превратит технику своих бразильцев и сильные коллективные действия в победу над "Фейеноордом", то подопечные Пауло Фонсеки досрочно обеспечат себе еврокубковую весну-2018, и в последних двух матчах групповой стадии будет решаться, это будет плей-офф Лиги Чемпионов, или Лиги Европы.