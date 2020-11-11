Харьков, оставаясь в "красной" зоне, теперь сможет принимать футбольные матчи

Карантин выходного дня, который в ближайший уик-энд начнет действовать в Украине, не распространяется на футбол. Более того, теперь разрешены футбольные матчи и в городах, находящихся в "красной" зоне.

Президент украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко разместил на своей странице в Facebook такой пост: