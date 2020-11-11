Харьков, оставаясь в "красной" зоне, теперь сможет принимать футбольные матчи

Карантин выходного дня, который в ближайший уик-энд начнет действовать в Украине, не распространяется на футбол. Более того, теперь разрешены футбольные матчи и в городах, находящихся в "красной" зоне.
Президент украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко разместил на своей странице в Facebook такой пост:
"Карантин выходного дня", который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины. На прошлой неделе УАФ, УПЛ и ПФЛ провели совещание, на котором разработали предложения для Минздрава о продлении футбольных соревнований до конца года. Совместно и благодаря плодотворному сотрудничеству с министром здравоохранения Максимом Степановым нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, Первой и Второй лиг, которые назначены на выходные дни. К сожалению пока все поединки будут проходить без зрителей - здоровье болельщиков прежде всего! Зато разрешено проведение матчей чемпионата даже в тех населенных пунктах, которые ранее находились в "красной зоне". Это существенно уменьшит для многих клубов логистическую и финансовую нагрузку. Со своей стороны УПЛ и ПФЛ гарантирует строгое соблюдение всех необходимых мер безопасности и требований Минздрава при организации и проведении матчей и жесткий контроль за состоянием здоровья участников соревнований. Делаем все возможное для защиты футбола от пандемии!