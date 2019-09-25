Харьков проиграл в борьбе за право стать хозяином футбольного Суперкубка УЕФА-2021

На исполкоме УЕФА в Словенской Любляне одним из вопросов повестки дня был выбор места проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году. Свои кандидатуры подали четыре города, в том числе украинский Харьков.

Соперниками Харькова были Белфаст, Хельсинки и Минск.

В итоге исполком УЕФА выбрал Белфаст победителем среди этого квартета претендентов. Матч за Суперкубок УЕФА в 2012 году между победителем Лиги Чемпионов и победителем Лиги Европыпройбет на стадионе "Уиндзор Парк", вмещающем 18343 зрителей.

Если бы победителем стал Харьков, то трибуны стадиона "Металлист" могли бы принять 40 тысяч зрителей.