Харьков вынужден попращаться с женской Лигой Чемпионов

Харьков, минимум на год, прощается с футбольной женской Лигой Чемпионов. Местная команда, принимая групповой квалификационный турнир, не сумела одержать в нем победу, что было условием для выхода в 1/16 финала.

Судьба путевки в 1/16 финала женской Лиги Чемпионов от харьковской группы решалась в последнем матче турнира - между чемпионами Украины и Беларуси - командами Харькова и Минска. Обе подошли к этому матчу с максимальными показателями - по 6 очков. Правда, у "Минска" разница забитых и пропущенных мячей была лучше. Поэтому хозяек устраивала только победа. Имея в первом тайме определенное игровое преимущество, ЖФК "Харьков", тем не менее, в конце первой половины игры пропустил гол от нигерийской нападающей "Минска" Эмуйе Огбиагбевы. Вскоре после начала второго тайма гости счет удвоили. Гол Анастасии Линник стал приговором для харьковской команды. "Минск" победил - 2:0.

Дарья Апанащенко, футболистка ЖФК "Харьков":

Тяжелая игра, я не знаю. Эмоции, которые после нее, еще тяжелее. Играли неплохо. Боролись, бились, не знаю. Не повезло, наверное.

Слезы лидера ЖФК "Харьков" Дарьи Апанащенко можно понять. Ведь она имела шансы вернуть матчу интригу, когда за 20 минут до финального свистка, заработав 11-метровый, стала его выполнять, однако, не сумела реализовать пенальти, попав в штангу ворот "Минска". А через несколько минут та же Апанащенко попала в атаке "Харькова" еще и в перекладину ворот "Минска". От перекладины мяч возможно даже пересек линию ворот, однако арбитр гол не засчитал. И хозяйки поля так и не сумели хотя бы размочить счет.

Максим Рахаев, главный тренер ЖФК "Харьков":

Я не хочу винить команду ни в коем случае. Я единственный человек, которій отвечает за результат. Но нужно думать, нужно думать, может быть не те лидеры у нас. Может надо искать все-таки молодежь.

Итак, еврокубковое лето будет теперь для украинского женского клубного футбола через год. А там, если удастся сыграть более удачно, чем сейчас, то еще и будет еврокубковая осень.

