Харьковчане организовали благотворительный шахматный онлайн-марафон

08 апреля 2020 г. 13:11
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Первый в Украине благотворительный шахматный онлайн-марафон состоится 10 апреля. Об этом сообщили в Харьковской областной федерации шахмат.

Собранные средства пойдут на борьбу с коронавирусом. Стать участником спортивного мероприятия смогут все желающие, ограничений в возрасте и рейтинге нет.

В онлайн-марафоне примут участие лучшие гроссмейстеры Украины: чемпионка страны Евгения Долуханова, тренер женской сборной Михаил Бродский, а также двукратные олимпийские чемпионы Павел Эльянов и Александр Моисеенко.

Мероприятие будет состоять из трех частей: «Брось вызов другу», «Партия с Михаилом Бродским» и благотворительный матч «Эльянов - Моисеенко». Все участники получат видеозапись своей игры с профессиональными комментариями от гроссмейстеров.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

 

 

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