Харьковчане установили мировой рекорд на гонках винтажных байков в штатах

19 августа 2017 г. 15:21
Автор: Вилен Мода
102 просмотра

В начале августа команда украинских кастомайзеров вылетела в Соединененные Штаты Америки для участия в «Bonneville Speed Week» - гонках на высохшем озере Бонневиль. По соленному грунту Дмитрий Багрянцев сумел разогнать байк до 159,33 километров в час установив такими образом новый мировой рекорд. По словам одного из основателей мото-компании Ярослава Лутицкого к предстоящему заезду мотоцикл INSPIRIUM собрали за полтора года. 

Напомню, уже несколько лет подряд ребята из ICM занимают призовые места на европейских и мировых конкурсах по тюнингу мотоциклов, а в 2016 со своим детищем BECKMAN стали чемпионами в номинации Cafe racer.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.