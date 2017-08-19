Харьковчане установили мировой рекорд на гонках винтажных байков в штатах

В начале августа команда украинских кастомайзеров вылетела в Соединененные Штаты Америки для участия в «Bonneville Speed Week» - гонках на высохшем озере Бонневиль. По соленному грунту Дмитрий Багрянцев сумел разогнать байк до 159,33 километров в час установив такими образом новый мировой рекорд. По словам одного из основателей мото-компании Ярослава Лутицкого к предстоящему заезду мотоцикл INSPIRIUM собрали за полтора года.

Напомню, уже несколько лет подряд ребята из ICM занимают призовые места на европейских и мировых конкурсах по тюнингу мотоциклов, а в 2016 со своим детищем BECKMAN стали чемпионами в номинации Cafe racer.