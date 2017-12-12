Харьковчанин Александр Гвоздик назвал дату своего ближайшего боя и имя вероятного соперника

Харьковский полутяжеловес Александр Гвоздик подтвердил информацию о том, что его следующий поединок должен состоятся 16 февраля.

«На данном этапе ведутся переговоры. Я буду двигаться по линии WBC. Следующий бой, по предварительным данным, должен состояться 16 февраля, противник еще точно неизвестен. Возможно, поединок будет за звание официального претендента на титул WBC, может за временный титул по этой же версии. Возможный соперник − это Элейдер Альварес», – сказал Гвоздик.

Гвоздик провел на профессиональном ринге 14 боев. Все выиграл. При этом 12 - нокаутом. У колумбийца Элейдера Альвареса также нет поражений на профессиональном ринге - 23 победы в 23 проведенныъ боях, в том числе 11 - нокаутом.