Харьковчанин Антон Поступаленко забил свой первый гол в чемпионате Беларуси

Харьковский футболист Антон Поступаленко, выступающий в чемпионате Беларуси за команду "Торпедо-БелАЗ" из Жодино отличился в матче 5-го тура.

"Торпедо-БелАЗ" играл в гостях против "Городеи".

Поступаленко забил гол на 72-й минуте. Это его первый забитый мяч в чемпионате Беларуси. Этот гол позволил "Торпедо-БелАЗу" уйти от поражения. Матч завершился вничью - 1:1.

В турнирной таблице команда Поступаленко, имея 8 очков, идет после 5 туров на 5-м месте.

Ниже, в видеобзоре матча "Городея" - "Торпедо БелАЗ" гол Поступаленко на 2:20.