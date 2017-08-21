Харьковчанин Димитрий Тимченко дошел до полуфинала чемпионата мира, где проиграл россиянину

Харьковский борец греко-римского стиля Димитрий Тимченко, віступающий на чемпионате мира в Париже в весовой категории 98 кг, свое первое поражение потерпел на стадии полуфинала.

Ранее, как уже сообщали Новости АТН, Тимченко отобрался в восьмерку сильнейших.

На этом он не остановился. В четвертьфинале Димитрий победил серба Михаила Каджая - 8-2.

А вот в полуфинале харьковский борец не сумел совладать с россиянином Мусой Евлоевым. Тимченко устпил Евлоеву 1-8.

Теперь Тимченко ждет соперника из утешительного турнира, с которым проведет схватку за бронзовую медаль. Два года назад на чемпионате мира в американском Лас-Вегасе Тимченко уже становился бронзовым призером.