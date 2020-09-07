Харьковчанин, экс-форвард сборной Украины, трудоустроился в команде, которая сыграет в Лиге Европы

33-летний нападающий Александр Гладкий подписал контракт, сроком на один год.

Новой командой Гладкого стала луганская "Заря". В минувшем сезоне "Заря" завоевала "бронзу" в украинской Премьер-Лиге, а в новом сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Гладкий, начинавший свою профессиональную карьеру в харьковском "Металлисте", также выступал за ФК "Харьков". Александр успел поиграть и за обоих грандов украинского футбола - донецкий "Шахтер" и "Динамо" (Киев). В его послужном списке 11 матчеи и 1 гол за сборную Украины.

Последней командой Гладкого была "Адана Демирспор" из Турции.