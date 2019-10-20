 

Харьковчанин Гвоздик провел ночь в больнице после первого в карьере поражения в профессиональном боксе

20 октября 2019 г. 13:09
Автор: Виталий Лабскир
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Американский тренер харьковского боксера Александра Гвоздика Тедди Атлас рассказал, что после медицинского обследования Гвоздика на снимках, сделанных в больнице, "увидели что-то там небольшое"

Накануне Гвоздик потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге. Он трижды в 10-м раунде боя против россиянина Артура Бетербиева побывал в нокдауне и в итоге проиграл техническим нокаутом. После этого проигранного поединка Гвоздика сразу же повезли в больницу на обследованиее.

Атлас в интервью ESPN сообщил, что у украинского боксера болела голова от пропущенных ударов, и из-за того, что на снимках врачи "увидели что-то там небольшое", было принято решение оставить Гвоздика в больнице на ночь. По словам Атласа, госпиализация - это лишь мера предосторожности, и сегодня Александр уже будет выписан.

 

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