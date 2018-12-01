Харьковчанин Гвоздик взвесился перед чемпионским боем со Стивенсоном

01 декабря 2018 г. 13:07
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И украинский боксер из Харькова Александр Гвоздик, являющийся претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, и обладатель чемпионского пояся канадец Адонис Стивенсон уложились в Квебеке в лимит весовой категории 79,4 кг.

Вес Гвоздика составил 79,0 кг, вес Стивенсона - 79,2 кг.

Во время дуэли взглядов соперники смотрели друг на друга безо всякой злобы. Когда же затем пришло время позирования перед залом, Гвоздик даже подвинулся, чтобы Ственсону было удобно продемонстрировать свои мускулы.

Впрочем, в ринге харьковский боксер наверняка не будет столь уступчивым.

 

Видео: 

STEVENSON VS GVOZDYK weigh in Quebec Showtime Boxing

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