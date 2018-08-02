Харьковчанин Руслан Фомин вывел ФК "Мариуполь" в третий квалификационный раунд Лиги Европы

03 августа 2018 г. 0:18
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В противостоянии второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы между украинским "Мариуполем" и шведским "Юргорденом" пришлось играть овертайм, чтобы выявить сильнейшего.

Первый матч в Стокгольме завершился вничью - 1:1. Ответный - в Одессе, вновь принес такой же результат по истечении 90 минут - 1:1.

Далее был назначен овертайм, в котором "Мариуполь" заработал право на пенальти. Реализовал 11-метровый удар воспитанник харьковского футбола Руслан Фомин.

Таким образом, 2:1 в пользу "Мариуполя" и 3:2 по сумме двух матчей.

В третьем квалификационном раунде соперником "Мариуполя" будет французский "Бордо".

 

Видео: 

Мариуполь — Юргорден. Обзор матча. 2:1. 02.08.2018

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