Харьковчанин Руслан Фомин вывел ФК "Мариуполь" в третий квалификационный раунд Лиги Европы

В противостоянии второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы между украинским "Мариуполем" и шведским "Юргорденом" пришлось играть овертайм, чтобы выявить сильнейшего.

Первый матч в Стокгольме завершился вничью - 1:1. Ответный - в Одессе, вновь принес такой же результат по истечении 90 минут - 1:1.

Далее был назначен овертайм, в котором "Мариуполь" заработал право на пенальти. Реализовал 11-метровый удар воспитанник харьковского футбола Руслан Фомин.

Таким образом, 2:1 в пользу "Мариуполя" и 3:2 по сумме двух матчей.

В третьем квалификационном раунде соперником "Мариуполя" будет французский "Бордо".