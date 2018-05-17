Харьковчанин Валентин Сипавин второй год подряд взошел на Эверест

Валентин Сипавин в 2017 году стал пятым в истории харьковским альпинистом, поднявшимся на Эверест. Прошел год, и Сипавин вновь взошел на наивысшую точку планеты Земля.

На сей раз Сипавин был гидом коммерческой группы, поднявшейся на Эверест.

Восхождение проходило с северной, Тибетской стороны горы.

Сипавин уже благополучно спустился в базовый лагерь и написал в Facebook: