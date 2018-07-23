Харьковчанин Ян Свичкарь - бронзовій призер чемпионата мира-2018 по фехтованию!

Сенсационно успешно выступил сегодня харьковский шпажист Роман Свичкарь на чемпионате мира по фехтованию в китайском городе Уси.

Свичкарь отнюдь не считался фаворитом турнира. Тем не менее, пробившись через квалификационную стадию в 1/32 финала, харьковчанин разгромил эстонца Пеетера Турнау - 15:3.

Затем, в 1/16, Свичкарь вырвал победу у еще действующего на тот момент чемпоина мира итальянца Паоло Пиццо - 15:14.

В 1/8 финала Свичкарь вновь с преимуществом в один укол победил Файзуллу Алимова из Узбекистана - 15:14.

Аппетит, как известно, приходит во время еды, и в четвертьфинале Свичкарь снова одержал победу - над швейцарцем Бенджамином Штеффеном - 15:12, обеспечив себе, тем самым, как минимум "бронзу".

В полуфинале харьковский шпажист уступил, как оказалось, будущему чемпиону миру французу Янику Берелю - 11:15.

Таким образом, Роман Свичкарь - бронзовый призер чемпионата мира-2018. Это пока самый громкий успех в его карьере. До сих пор Свичкарь ни разу не был в призерах этапов мирового Гран-При.

Следует еще добавить, что также бронзовым призером чемпионата мира в Уси стал еще один украинский шпажист - Богдан Никишин из Днепра, который подошел к этим соревнованиям первым номером мирового рейтинга.