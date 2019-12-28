Харьковская автоелка. Рекорд Украины

Предновогодний рекорд. В Харькове была построена гигантская елка из довольно необычных составляющих. В стволе и в каждой ветке этого новогоднего дерева десятки лошадиных сил.

Поздно вечером на Плехановскую - на территорию напротив стадиона "Металлист" стали съзжаться десятки автомобилей. Все водители приехали на автоелку - каждая из машин должна была стать составной частью такой необычной елки.

Антон Макаров, администратор автомобильного паблика:

Решили собрать в этом году самую большую елку в Украине. Целью нашей было побить рекорд Запорожья в 270 автомобилей.

Дальше пошла действительно тяжелая работа по построению автоелки. Для каждой машины был предусмотрен свой маневр.

Ребята, с правой стороны четвертую машину ставим задом на перед. Спасибо.

Некоторые участники установления рекорда креативно подошли к этому событию, празднично украсив свои машины. А кое-кто еще и оделся в одежду Деда Мороза.

Сергей, участник установления рекорда:

Действительно, стало очень интересно. Заманчиво. Сказали, что будет рекорд Украины ставиться. И со всеми своими знакомыми, друзьями встретился. У меня очень много знакомых с автоклубов различных и поэтому, вот, решил приехать.

Артем, участник установления рекорда:

Во-первых, мы харьковчане. Мы всегда собираетмся так. У нас иначе не получается. Во-вторых, мы решили побить Запорожье. У них 270 машин, по-моему. Макеевка делала вчера свою елочку, но мы их уже переплюнули.

Два с половиной часа строилась в итоге харьковская автоелка. Машины парковались в 30-ти-50-ти сантиметрах друг от друга и становились элементами ствола и ветвей. И, вот, наконец рекорд был установлен. Новогоднее дерево было выстроено из 348 машин.

Андрей Макаров, администратор автомобильного паблика:

Насколько это сложно - эта последняя примерно неделя была у меня вся в сообщениях. Не мог работать нормально. Все писали, предлагали свои варианты.

Ну а после установления рекорда пришлось решать еще одну сложную задачу - как розихатися машинам-рекордсмен, не повредив друг друга, но не помешав движению других.