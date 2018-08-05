Харьковская "Кобра" забила свой первый гол в Первой лиге, но все равно проиграла

В третьем туре Первой лиги украинского футбола харьковская "Кобра" потерпела третье поражение, и, не имея набранных очков, занимает последнее, 16-е место.

"Кобра" играла во Львовской области с "Рухом" из Винников.

В первом тайме команды обменялись голами. За "Рух" забил Игорь Дуць, за "Кобру" - Владислав Бобров. Причем это был первый гол "Кобры" в Первой лиге украинского футбола.

Удержать ничью харьковской команде не удалось. Уже в компенсированное время - на 90+1 минуте, Михаил Козак принес "Руху" победу - 2:1.