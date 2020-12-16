Харьковская команда вылетела в 1/16-й финала женской Лиги Чемпионов

16 декабря 2020 г. 12:49
Автор: Виталий Лабскир
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Судьбу путевки в 1/8 финала женской Лиги Чемпионов решил мяч, забитый на чужом поле.

Украинкая футбольная команда, выступавшая в женской Лиге Чемпионов под названием "Харьков", встречалась в 1/16-й с казахстанским "БИИК-Казыгуртом" из Шымкента.

Превый матч, состоявшися неделю назад в Полтаве, "Харьков" выиграл 2:1. Сегодня, ответный поединок в Шымкенте, завершился со счетом 1:0 в пользу "БИИК-Казыгурта".

Таким образом, по сумме двух матчей вышло 2:2. Эта ничья оказалась в пользу казахстанской команды, забившей гол в Украине.

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