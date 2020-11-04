Харьковская команда забила 9 голов в матче Лиги Чемпионов

04 ноября 2020 г. 16:56
Автор: Виталий Лабскир
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В первом квалификацинном раунде женской Лиги Чемпионов команде, выступающей в еврокубках под названием "Харьков-2", достался соперник, который был беспощано разгромлен.

"Харьков-2" принимал в Киеве армянский "Алашкерт" и одержал победу со счетом 9:0.

В составе харьковской команды хет-трик сделала Натия Панцулая, дубль - Яна Калинина и еще четыре футболистки забили по голу - Анастасия Филенко, Яна Малахова, Юлия Титова и Вера Андрухив.

Через два дня "Харьков-2" узнает при жеребьевке соперника по второму квалификационному раунду Лиги Чемпионов

Видео: 

Kharkiv-2 (UKR) - Alashkert (ARM) 14:00 LIVE

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