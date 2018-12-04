Харьковская полиция проводит расследование в отношении президента ФК "Кобра"

В Московский ОП ГУ НП в Харьковской области поступила коллективная жалоба от игроков и тренерского состава ФК "Кобра" на президента клуба Сергея Ващенко

В жалобе Ващенко обвиняется в грубом нарушении законодательства о труде, завладении и незаконном невозвращении трудовых книжек игроков, а также в невыплате заработной платы.

Об этом сообщает Единый государственный реестр судебных решений.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК Украины (грубое нарушение законодательства о труде).

У следствия в настоящее время достаточно оснований считать, что существует реальная угроза изменения или уничтожения документов.

Московский районный суд разрешил следователям полиции доступ к регистрационным документам футбольного клуба.

"Кобра", в сезоне 2018/2019 годом заменила харьковский "Гелиос" и снялась с чемпионата Первой лиги Украины по футболу уже после трех туров.