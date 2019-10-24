Харьковская штангистка Ирина Деха "разгромила" своих соперниц на юниорском чемпионате Европы

На юниорском чемпионате Европы (U23) по тяжелой атлетике в столице Румынии - Бухаресте, в турнире девушек в весовой категории до 76 кг харьковчанка Ирина Деха оказалась гораздо сильнее своих соперниц.

И в рывке и в толчке Деха начинала свои подходы к штанге, когда все конкурентки уже прекращали выступление.

В итоге Деха показала в рывке 112 кг, в толчке - 133 кг. По сумме двоеборья вышло 245 кг, что на 29 кг больше, чем у серебряной призерки.

Помимо большого "золота" в двоеборье, Деха также завоевала малые золотые медали в рывке и толчке.