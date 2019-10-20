Харьковская штангистка - победительница юниорского чемпионата Европы!

Самого пока громкого успеха в своей, набирающей обороты спортивной карьере, добилась сегодня харьковская тяжелоатлетка Камила Конотоп.

В столице Румынии - Бухаресте, на юниорском чемпионате Европы (U23) по тяжелой атлетике сегодня были разыграны награды в весовой категории 55 кг среди девушек. Именно в этом весе выступает Конотоп.

Камила результативно использовала все шесть своих подходов - по три в рывке и толчке, набрала по сумме двоеборья 198 кг и стала обладательницей золотой медали. Ближайшую конкурентку - Кристину Новицкую из России Конотоп опередила на 6 кг.

Следует добавить, что Камила Конотоп завоевала также малую золотую награду в рывке, зафиксировав штангу, весом 91 кг, и малую серебряную награду в толчке - 107 кг.