Харьковская женщина-арбитр впервые получила назначение на матч мужской Лиги Европы

Харьковчанка Екатерина Монзуль, снискавшая пока неофициальные лавры лучшего футбольного арбитра в украинском мужском футболе, получила возможность показать себя на европейском уровне.

Впервые украинская женская футбольная бригада во главе с Монзуль обслужит матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы между бельгийским "Гентом" и словацким "Слованом". Этот поединок состоится 3-го декабря.

Следует отметить, что две с половиной недели назад Монзуль, также впервые, судила матч мужской Лиги Наций. Это был поединок сборных Сан-Марино и Гибралтара.