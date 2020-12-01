Харьковская женщина-арбитр впервые получила назначение на матч мужской Лиги Европы

01 декабря 2020 г. 16:39
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковчанка Екатерина Монзуль, снискавшая пока неофициальные лавры лучшего футбольного арбитра в украинском мужском футболе, получила возможность показать себя на европейском уровне.

Впервые украинская женская футбольная бригада во главе с Монзуль обслужит матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы между бельгийским "Гентом" и словацким "Слованом". Этот поединок состоится 3-го декабря.

Следует отметить, что две с половиной недели назад Монзуль, также впервые, судила матч мужской Лиги Наций. Это был поединок сборных Сан-Марино и Гибралтара.

 

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