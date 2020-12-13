Харьковские арбитры посчитали невозможным провести матч «Ингулец» - «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» улетает из Кропивницкого, так и не сыграв запланированный на сегодня поединок 13-го тура украинской Премьер-Лиги против «Ингульца» из Петрово.

Главный арбитр харьковчанин Дмитрий Кривушкин, а также четвертый судья Дмитрий Панчишин посчитали невозможным проводить матч на мёрзлом газоне стадиона «Зирка» в Кропивницком.

Делегат матча Владимир Фощий озвучил решение – игра сегодня не состоится.

Теперь, либо «Ингульцу» будет засчитано техническое поражение, либо «Ингулец» договорится с «Шахтером» провести этот матч уже в 2021-м году.

Пока же на зимний перерыв киевское «Динамо» ушло лидером украинской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 13-ти матчах. «Шахтер» на втором месте – 26 очков после 12-ти матчей и «подвисшая» игра против «Ингульца».