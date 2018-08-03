Харьковские синхронистки выиграли первое в истории "серебро" чемпионатов Европы по летним видам спорта

03 августа 2018 г. 18:49
Источник: xsport.ua
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Дуэт харьковчанок Елизавета Яхно - Анастасия Савчук поднялся на пьедестал в технической программе чемпионата Европы по летним видам спорта.

Они завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Глазго (Шотландия).

В технической программе украинский дуэт вышел под последним стартовым номером и уже знал результаты всех участниц. В результате, Яхно и Савчук набрали 92.6188 балла (27.9000 – исполнение, 28.3000 – впечатление, 36.4188 – сложность) и уступили россиянкам на 2.4847 балла.

Это был первый комплект медалей, разыгранный на первом в истории чемпионате Европы по летним видам спора (объединенных чемпионатах Европы по синхронному плаванию, плаванию, плаванию на открытой воде, легкой атлетике, велоспорте, прыжкам в воду, гольфу, гребле, спортивной гимнастике и триатлону).

 

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