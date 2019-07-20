 

Харьковские синхронстки добыли шестую медаль для Украины на чемпионате мира-2019

20 июля 2019 г. 18:08
Автор: Виталий Лабскир
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На чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее сегодня соревнованиями в дисциплине комби завершилась программа артистического (в проошлом синхронного) плавания.

Харьковские спортсменки Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марины Алексеевы, Яны Нарижная, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко, Валерия Апрелева и Вероника Гришко стали бронзовыми призерками с суммой 94,5333 балла.

Всего же в артистическом плавании у Украины в итоге одна золотая и пять бронзовых медалей чемпионата мира-2019. При этом сборная Украины по артичтическому плаванию полностью состоит из харьковчанок.

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