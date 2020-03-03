"Харьковские Соколы" обыграли чемпиона Украины и получили главного тренера на постоянной основе

03 марта 2020 г. 19:33
Автор: Виталий Лабскир
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Аутсайдер украинской баксетбольной Суперлиги команда "Харьковские Соколы" сумела одержать победу над командой, которая в минувшем сезоне стала чемпионом Украины - "Химиком" из Южного.

"Харьковские Соколы" победили "Химик" с минимальным преимуществом в одно очко - 77:76.

Следует отметить, что  после этого успеха и.о. главного тренера "Харьковских Соколов" Олег Манойленко лишился приставки и.о. и стал полноценным главным тренером. Это уже третий главный тренер этой харьковской команды в нынешнем сезоне.

"Харьковские Соколы" в турнирной таблице Суперлиги идут на последнем, 9-м месте, имея 3 победы в 24 проведенных матчах.

 

Видео: 

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