"Харьковские Соколы" обыграли чемпиона Украины и получили главного тренера на постоянной основе

Аутсайдер украинской баксетбольной Суперлиги команда "Харьковские Соколы" сумела одержать победу над командой, которая в минувшем сезоне стала чемпионом Украины - "Химиком" из Южного.

"Харьковские Соколы" победили "Химик" с минимальным преимуществом в одно очко - 77:76.

Следует отметить, что после этого успеха и.о. главного тренера "Харьковских Соколов" Олег Манойленко лишился приставки и.о. и стал полноценным главным тренером. Это уже третий главный тренер этой харьковской команды в нынешнем сезоне.

"Харьковские Соколы" в турнирной таблице Суперлиги идут на последнем, 9-м месте, имея 3 победы в 24 проведенных матчах.